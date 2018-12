Die Deutsche Bank hat das Kursziel für MTU in einem Branchenausblick auf 2019 von 190 auf 180 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sollte der Triebwerksbauer weitere Marktanteile im Ersatzteile-und Wartungsgeschäft gewinnen, dürfte das ein Kurstreiber sein, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aktuell sei das Papier allerdings ausreichend bewertet./ck/la Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2018-12-04/16:20

ISIN: DE000A0D9PT0