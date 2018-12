Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000SPI6 Spitfire Materials Ltd. 04.12.2018 AU0000032377 Spitfire Materials Ltd. 05.12.2018 Tausch 1:1

AU000000CAB7 Cabcharge Australia Ltd. 04.12.2018 AU0000032187 Cabcharge Australia Ltd. 05.12.2018 Tausch 1:1