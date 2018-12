Westafrika hat sich zu einem Zentrum der Goldindustrie auf dem schwarzen Kontinent entwickelt und ist schon lange aus dem Schatten Südafrikas getreten. Inzwischen kommt fast die Hälfte der Goldproduktion Afrikas aus den Ländern in dieser Region. Der Hauptgrund dafür ist der metallreiche Grünsteingürtel sowie ein stabiles politisches Umfeld.

Eine afrikanische Erfolgsstory

Erfolgsstorys aus Afrika findet man in deutschen Medien nur selten. Doch es gibt sie. Eine davon ist die Goldindustrie in Westafrika. Der Hauptgrund dafür liegt im Metallreichtum des Birimian Grünsteingürtel, der vom Osten des Senegal bis weit nach Nigeria hinein reicht. Der größte Teil befindet sich aber in der Elfenbeinküste, Burkina Faso, Ghana, Guinea und Mali, wie das Tortendiagramm unten zeigt. Weltweit sind über 260 Grünsteingürtel bekannt. Allerdings weisen nur die wenigsten das hohe Goldreichtum auf, dass der Birimian Grünsteingürtel in Westafrika zeigt. Richard Young vergleicht die Geologie am liebsten mit der im Abitibi Grünsteingürtel in der kanadischen Provinz Quebec oder der Geologie im Westen Australiens. Der Manager muss es wissen, denn er ist Gründer und CEO von Teranga Gold. Das Unternehmen betreibt im Osten des Senegal die Sabodala-Goldmine. Die ist seit dem Jahr 2006 in Betrieb und gehört zu den ersten ...

