Die Euphorie, die der Waffenstillstand im Handelsstreit zwischen den USA und China ausgelöst hat, ist verpufft. Nach den schwachen Vorgaben aus Asien geht es am US- und am deutschen Markt abwärts. Experten zufolge hätte die Vereinbarung zwischen Trump und Xi mehr Fragen als Antworten aufgeworfen. Der DAX notiert im Bereich seines Tagestiefs.

Den vollständigen Artikel lesen ...