Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie der Deutschen Telekom auf "Outperform" belassen. Im wichtigsten deutschen Mobilkunknetz-Test "P3-Connect" hätten die Bonner das achte Jahr in Folge gewonnen, während Vodafone leicht zurückgefallen sei und Telefonica Deutschland von einem niedrigen Niveau aus aufgeholt habe, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der anstehenden Auktion deutscher Mobilfunkfunkfrequenzen werde die Netzqualität ein zunehmend wichtiges Thema./gl/ck Datum der Analyse: 04.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0093 2018-12-04/16:53

ISIN: DE0005557508