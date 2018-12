Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie des Chipindustrieausrüsters ASML nach einem Brand in einer Produktionsstätte des Zulieferers Prodrive auf "Outperform" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Laut ASML werde dies Anfang 2019 zu Lieferverzögerungen führen, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen könne die von Prodrive bezogenen Teile auch anderweitig bekommen, doch Prodrive sei der Hauptlieferant. Es gebe zwar Risiken für die Erstquartalsschätzungen, aber an ihren Jahresprognosen ändere sich dadurch nichts./gl/la

Datum der Analyse: 04.12.2018

