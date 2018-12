Unterföhring (ots) -



Wer ist der beste Fänger? Wer ist der schnellste Läufer? Team Luke Mockridge, Team Jeannine Michaelsen, Team Wincent Weiss oder Team Tom Beck - wer wird Deutscher Meister im Fangen 2018? In seiner neuen Show-Entwicklung "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag", am 7. Dezember, um 20:15 Uhr geht Luke Mockridge mit den schnellsten Athleten und erfolgreichsten Sportlern Deutschlands sowie den weltbesten Parkourern auf die "Fang". Auf den Wettkampf hat sich der Entertainer akribisch vorbereitet: "Ein alter Schulkumpel ist Personal Trainer in Köln. Ich habe ihm die Prüfungen gezeigt. Und er hat für mich in den letzten drei Monaten ein darauf abgestimmtes Trainingsprogramm entwickelt, mit ein bis zwei Einheiten in der Woche. Wir sind viel gelaufen ... - ob das reicht? Mal schauen. Trotzdem schon mal danke, David!"



Das ist die Show



Vom waghalsigen Hindernis-Parcours "Obstacle Race", über die atemraubende "Long Distance", den 24 Meter "Vertical Catch", bis zum ferngesteuerten "Blind Catch": In "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag" jagen sich die vier Vierer-Teams der Promi-Kapitäne in sieben unterschiedlichen Fang-Disziplinen gegenseitig bis zum Sieg. In jedem Spiel gibt es Punkte und Bonus-Punkte für langes Davonlaufen oder besonders schnelles Fangen. Die beiden punktstärksten Teams treten im alles entscheidenden Final-Spiel bei "The Circle" gegeneinander an.



Das sind die Teams



Team Luke: Fabian Hambüchen (31, Wetzlar / Turn-Olympiasieger, 40-facher Deutscher Meister), Matthias Bühler (32, Haslach im Kinzigtal / siebenfacher Deutscher Meister über 110 Meter Hürden), Renae Dambly (22, Denver, USA / dreifache Nordamerikanische Parkour-Meisterin) - das sagt Kapitän Luke: "Jeder hat einen Parkourer und einen Sprinter in seinen Reihen. Und Fabian Hambüchen hat so viele Goldmedaillen geholt! Da habe ich mir einfach Erfahrung, Kompetenz und Siegeswillen eingekauft."



Team Jeannine: Pamela Dutkiewicz (27, Bochum / zweifache Deutsche Meisterin über 100 Meter Hürden), Julian Würzler (25, Kassel / Parkourer), Kai Kazmirek (27, Koblenz / Bronzegewinner bei Weltmeisterschaften im Zehnkampf) - das sagt Teamführerin Jeannine: "Mein Team ist sehr ausgewogen. Pam ist eine sehr laufstarke Frau, mit einer wahnsinnigen Sprungkraft und Ausdauer über eine gute Strecke. Mit Julian habe ich einen extrem wendigen Parkourer und Freerunner, der mit allen Hindernissen klarkommt, aber auch ein guter Kletterer ist. Und dann habe ich noch Kai, quasi mein Julian in groß, der allein aufgrund seines Körperbaus eine wahnsinnige Reichweite hat. Deshalb glaube ich, sind wir gut ausbalanciert. Und wir sind das schönste Team von allen. (lacht) Das ist zwar egal, aber es ist so."



Team Tom: Felix Streng (23, Köln / Europameister über 100, 200 Meter und mit 100-Meter-Staffel, Paralympics-Sieger mit der Staffel), Hanna Klein (25, Stuttgart / Deutsche Meisterin über 5000 Meter), Bart van der Linden (24, Veghel, Niederlande / Profi-Parkourer) - das sagt Kapitän Tom: "Mein Team besteht aus drei Spitzenleuten und einer Schwachstelle: Wir haben mit Bart einen großartigen Parkour-Profi aus Holland, mit Felix einen Europameister und mit Hanna eine Deutsche Meistern. Die einen sind besser im Antritt, die anderen auf die lange Distanz. Und ich bin die Schwachstelle, die wir versuchen müssen, so wenig wie möglich einzusetzen."



Team Wincent: Marie Lang (31, München / 14-fache Kickbox-Weltmeisterin), Robin Erewa (27, Bochum / siebenfacher Deutscher Meister über 200 Meter), Norman Lichtenberg (26, Göttingen / Profi-Parkourer) - das sagt Kapitän Wincent: "Mein Team besteht aus einem 100-Meter-Läufer, einer Kick-Boxerin und einem Parkour-Läufer - die perfekte Mischung! Ich denke, dass für alle Disziplinen, die wir machen müssen was dabei ist und hoffe, dass ich als kleiner Allrounder ein bisschen mithalten kann."



Andrea Kaiser moderiert "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag", Jan Platte kommentiert, Simon Pearce ist Fieldreporter. Produziert wird die neue Event-Show von Lucky Pics. Alle Infos zu den einzelnen Fang-Disziplinen, den Teams und ein Kurzinterview mit allen Kapitänen gibt es auf der Presseseite www.presse.sat1.de/LukeMockridge.



Die neue Event-Show "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag" - am Freitag, 7. Dezember 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1



