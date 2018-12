Bad Salzuflen (www.aktiencheck.de) - Die Edelmetalle und Edelmetallaktien befinden sich auch im November in der Bodenbildung, so die Experten von Stabilitas Fonds. Weiterhin würden die Goldminenaktien und das physische Silber hinter dem Goldpreis zurückbleiben. Erst wenn die Goldminenaktien und das physische Silber eine relative Stärke zum Gold entwickeln würden, werde ein neuer Aufwärtstrend an den Edelmetallmärkten bestätigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...