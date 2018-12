FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf wird mit Beginn der Amtszeit des neuen Vorstandsvorsitzenden Stefan De Loecker am 1. Januar 2019 auch den Vorstand umbauen.

Asim Naseer wird zum 1. Januar 2019 neu in den Vorstand eintreten. Naseer wird das Ressort Consumer Brands leiten. Naseer kommt von Procter & Gamble, wo er zuletzt als Global Marketing Director für den Bereich Skin Care mit Sitz in Singapur tätig war.

Naseer übernimmt die Verantwortung für der Bereich Consumer Brands von Ralf Gusko, der aktuell den Bereich Consumer Brands, Research & Development und die Region Asia-Pacific im Vorstand leitet. Gusko behält das Regionalressort Asia-Pacific bis spätestens Ende 2019, wird aber das Unternehmen verlassen.

Darüber hinaus wird am 18. März Ramon Mirt in den Vorstand berufen. Mirt übernimmt die Verantwortung für die Regionalressorts Near East und Americas von De Loecker. Ramon kommt von Reckitt Benckiser, wo er zuletzt Senior Vice President Zentral- und Osteuropa war.

Den Geschäftsbereich Consumer wird ab 2019 ein neues Executive Committee verantworten. Darin vertreten sind neben dem Konzernvorstand auch die globale Leiterin der Forschung & Entwicklung, May Shana'a, sowie der globale Leiter der Supply Chain, Harald Emberger. May Shana'a arbeitet seit 2014 für Beiersdorf, Harald Emberger seit 2015.

December 04, 2018

