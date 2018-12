München (ots) - Ab sofort ist die Pannenhilfe des ADAC auch über das Internet erreichbar. Wer eine Panne hat, kann jetzt mit wenigen Klicks den ADAC kontaktieren und eine Pannenmeldung online absenden. Nötig ist lediglich ein Smartphone, Tablet oder PC mit Internetzugang. Pannenhilfe Online kann dank GPS automatisch den genauen Pannenort ermitteln.



Durch den aktuellen Status zum Auftrag bleibt der Havarist über den Stand seiner Pannenmeldung informiert und erfährt z.B. wann der ADAC Pannenhelfer losfährt. Derzeit wird der Service in Deutschland angeboten, im nächsten Jahr ist eine Erweiterung auf ganz Europa vorgesehen, damit auch Reisende im Ausland diesen digitalen Kanal nutzen können. Die Pannenhilfe Online bietet außerdem optimale Unterstützung für sprach- und hörbehinderte Autofahrer. Hier erfolgt die Kommunikation per E-Mail.



Ab Dezember unterstützt die Telekom die Pannenhilfe: Die ADAC Pannenhilfe ist dadurch auch aus der CarConnect App erreichbar. "Dieses Angebot ist ein wichtiger Teil im Rahmen unserer strategischen Partnerschaft mit der Telekom. Mit diesem und weiteren digitalen Angeboten und Vorteilen im Jahr 2019 wollen wir gemeinsam für mehr Sicherheit auf der Straße sorgen", so Lars Soutschka, Geschäftsführer des ADAC e.V. Mit CarConnect haben Autofahrer auch unterwegs mehr Internet: Für bis zu fünf Geräte kann das Auto damit zum Hotspot werden. Außerdem erhalten ADAC Mitglieder 20 Prozent mehr Datenvolumen auf die Tarife CarConnect oder CombiCard Car. Die Tarife können von Mitgliedern auf http://adac.de/vorteile unter "Telekommunikation" gebucht werden.



