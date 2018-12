Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Minus hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag geschlossen. Nachdem am Vortag noch die Hoffnung auf ein gutes Ende im Handelsstreit zwischen den USA und China die Kurse beflügelt hatte, setzte bereits wieder Verkaufsdruck ein. Vor allem für den deutschen Automobilbau mit seinem hohen Exportanteil sind Zollschranken ein Hemmnis. Am Abend könnte es dann nochmals spannend werden, wenn sich die deutschen Automobilhersteller direkt mit US-Regierungsvertretern in Washington treffen. Der DAX schloss 1,1 Prozent leichter bei 11,335 Punkten.

Auto-Absatz in Deutschland im Rückwärtsgang

Nachdem der Absatz deutscher Autos in den USA am Vortag bereits schwächelte, schrumpft auch der deutsche Automarkt. Die Einführung des neuen Abgasmessverfahrens WLTP hat auch im November Bremsspuren hinterlassen. Die Zahl der neu zugelassenen Pkw lag um 9,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Bereits im Oktober waren die Neuzulassungen um 7,4 Prozent eingeknickt. Die Aktien von Daimler, BMW und VW verloren zwischen 1,6 und 3,0 Prozent.

Zudem haben die Analysten von Jefferies die Aktie des Zulieferers Continental (minus 4,7 Prozent) auf "Halten" von "Kaufen" zurückgestuft, genauso wie Hella, die mit minus 6,5 Prozent noch stärker nachgaben.

Linde-Aktie kommt in den Stoxx-50-Index

Rückenwind für Linde kam von der Aufnahme der Aktie in den Stoxx-50-Index, die Titel schlossen 2,1 Prozent im Plus. Beiersdorf (plus 1,5 Prozent) baut mit Beginn der Amtszeit des neuen Vorstandsvorsitzenden Stefan De Loecker am 1. Januar 2019 auch den Vorstand um. Die Aktie von Carl Zeiss Meditec profitierte von einer Kaufempfehlung der HSBC und schloss 9,3 Prozent im Plus.

Schon lange sind Sphene Capital skeptisch, was den Geschäftsverlauf von Pantaflix angeht. Nach der Gewinnwarnung sehen sich die Analysten bestätigt und kappten das Kursziel massiv auf 0,90 Euro von bisher 3,10 Euro. An der Börse brach die Pantaflix-Aktie um 43,5 Prozent auf 1,70 Euro ein.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 80,2 (Vortag: 123,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,09 (Vortag: 3,98) Milliarden Euro. Es gab 5 Kursgewinner, 24 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.335,32 -1,14% -12,25% DAX-Future 11.334,00 -1,16% -13,70% XDAX 11.336,94 -1,22% -11,85% MDAX 23.392,14 -1,58% -10,72% TecDAX 2.618,30 -1,06% +3,53% SDAX 10.441,38 -1,85% -12,16% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,09 43 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2018 11:48 ET (16:48 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.