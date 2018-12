Der Handelsstreit bleibt uns erhalten, Lufthansa-Aktie weiter unter Druck

Gestern hatte die Nachricht von einer Art Waffenstillstand im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit für Begeisterung am Aktienmarkt gesorgt. Am heutigen Dienstag war davon jedoch nichts mehr zu spüren.

Das war heute los. Der DAX legte den Rückwärtsgang ein. Schuld waren unter anderem die Diskrepanzen zwischen dem großen Jubel vonseiten von US-Präsident Donald Trump über die vereinbarte Pause im Handelsstreit und den eher zurückhaltenden offiziellen Beteuerungen der Regierungen in Peking und Washington. Damit wurde Anlegern offenbar bewusst, dass der Handelsstreit längst nicht gelöst ist. Zumal mit dem Brexit oder dem Schuldenstreit zwischen der italienischen Regierung und der EU-Kommission weitere Unsicherheitsfaktoren vorhanden sind. Daher sahen es viele DAX-Anleger wohl als eine gute Gelegenheit an, die gestern erzielten Gewinne gleich wieder mitzunehmen.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte sich die Linde-Aktie (WKN: A2DSYC / ISIN: IE00BZ12WP82) dem schwachen Marktumfeld am besten entziehen. Die Aktie des Industriegaseherstellers legte zeitweise knapp 3 Prozent an Wert zu. Das Papier profitierte von der Nachricht, wonach am 24. Dezember die Aufnahme in den Stoxx-Europe-50-Index erfolgen soll.

