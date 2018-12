Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Plus zu Wochenbeginn ging es an den Börsen in Europa am Dienstag schon wieder nach unten. Unter deutlichen Gewinnmitnahmen litten nach dem kräftigen Aufwärtsschub vom Montag vor allem die Autotitel. Für wieder stärker werdenden Zweifel an einer Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit sorgte zum einen, dass aus China kaum etwas über die laut US-Präsident Donald Trump gemachten Zusagen zu hören war.

Zudem verunsicherten Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin sowie Präsidentenberater Larry Kudlow, die sich wenig zuversichtlich für das Zustandekommen eines umfassenden Handelsabkommens mit China zeigten. Am Abend könnte es spannend werden, wenn sich die deutschen Automobilhersteller direkt mit US-Regierungsvertretern in Washington treffen. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,8 Prozent auf 3.189 Punkte, für den DAX ging es um 1,1 Prozent auf 11.335 Punkte nach unten.

Auto-Absatz in Deutschland schwach

Nachdem der Absatz deutscher Autos in den USA am Vortag bereits schwächelte, schrumpfte auch der deutsche Automarkt. Die Einführung des neuen Abgasmessverfahrens WLTP hat auch im November Bremsspuren beim Absatz auf dem deutschen Automarkt hinterlassen. Die Zahl der neu zugelassenen Pkw lag 9,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Bereits im Oktober waren die Neuzulassungen in Deutschland um 7,4 Prozent eingeknickt. Die Aktien von Daimler, BMW und VW verloren zwischen 1,6 und 3,0 Prozent. Der europäische Subindex der Auto-Werte büßte 2,5 Prozent ein.

Zudem stuften die Analysten von Jefferies die Aktie des Zulieferers Continental (minus 4,7 Prozent) auf "Halten" von "Kaufen" zurück, genauso wie Hella, die mit Minus 6,5Prozent noch etwas stärker nachgaben. Auch der Sektor der Reise- und Freizeitunternehmen stand mit einem Minus von 2,0 Prozent unter Druck, hier belastete die Schwäche der Fluglinien.

Linde-Aktie kommt in den Stoxx-50-Index

Rückenwind für Linde kam von der Aufnahme der Aktie in den Stoxx-50-Index, die Aktie schloss 2,1 Prozent im Plus. Für Linde müssen Barclays ihren Platz im Auswahlindex der 50 größten Unternehmen Europas räumen, die Aktie verlor 2,6 Prozent. Daneben konzentrierte sich der Markt auf der Käuferseite vor allem auf konjunkturunabhängige Titel. Im Plus notierte der Sektor der europäischen Lebensmittel- und Getränkehersteller, der um 0,6 Prozent zulegte.

Um 4,3 Prozent abwärts ging es mit dem britischen Bauzulieferer Ferguson. Bei dem Unternehmen laufe die Nachfrage vom Bau zwar weiter gut, aber das Wachstum lasse nach, hieß es im Handel. Gleichzeitig nehme der Kostendruck über Rohstoffe und Löhne zu.

Die erneute Gewinnwarnung der belgischen Post sorgt für Verunsicherung, die BPost-Aktie brach um 22,8 Prozent ein. Für das herausfordernde kommende Jahr rechnet BPost nach den heftigen Arbeitskämpfen der vergangenen Jahre mit steigenden Kosten. Diese liegen nach Aussage der Jefferies-Analysten 75 Millionen Euro höher als auf dem Kapitalmarkttag im Juni noch kommuniziert.

In der vierten Reihe am deutschen Aktienmarkt knickte der Kurs des Medienunternehmens Pantaflix nach einer Gewinnwarnung um 43,5 Prozent auf 1,70 Euro ein. Pantaflix erwartet wegen einer Projektverschiebung 2018 einen operativen Verlust von 7 bis 9 Millionen Euro.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.189,25 -25,74 -0,8% -9,0% . Stoxx-50 2.944,32 -11,32 -0,4% -7,4% . Stoxx-600 358,43 -2,75 -0,8% -7,9% Frankfurt XETRA-DAX 11.335,32 -130,14 -1,1% -12,3% London FTSE-100 London 7.022,76 -39,65 -0,6% -8,1% Paris CAC-40 Paris 5.012,66 -41,32 -0,8% -5,7% Amsterdam AEX Amsterdam 523,23 -0,63 -0,1% -3,9% Athen ATHEX-20 Athen 1.727,76 -6,91 -0,4% -17,1% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.482,91 -43,76 -1,2% -12,4% Budapest BUX Budapest 40.945,47 +365,65 +0,9% +4,0% Helsinki OMXH-25 Helsinki 3.812,14 -71,31 -1,8% -2,7% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 117.174,69 -1613,43 -1,4% -16,9% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 931,18 +2,94 +0,3% -9,1% Lissabon PSI 20 Lissabon 4.989,01 -50,50 -1,0% -8,4% Madrid IBEX-35 Madrid 9.061,70 -117,90 -1,3% -9,8% Mailand FTSE-MIB Mailand 19.353,43 -268,93 -1,4% -12,2% Moskau RTS Moskau 1.155,88 +1,70 +0,1% +0,1% Oslo OBX Oslo 803,93 -3,06 -0,4% +8,2% Prag PX Prag 1.066,01 -7,64 -0,7% -1,1% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.506,43 -23,36 -1,5% -4,5% Warschau WIG-20 Warschau 2.344,91 +15,54 +0,7% -4,7% Wien ATX Wien 3.058,05 -53,20 -1,7% -8,9% Zürich SMI Zuerich 9.085,00 -21,56 -0,2% -3,2% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:39 Mo, 17:07 % YTD EUR/USD 1,1345 -0,08% 1,1387 1,1359 -5,6% EUR/JPY 128,13 -0,68% 128,63 128,98 -5,3% EUR/CHF 1,1316 -0,14% 1,1339 1,1329 -3,4% EUR/GBP 0,8920 -0,03% 0,8915 0,8913 +0,3% USD/JPY 112,94 -0,61% 112,96 113,56 +0,3% GBP/USD 1,2717 -0,06% 1,2769 1,2744 -5,9% Bitcoin BTC/USD 3.990,11 +2,2% 4.008,77 3.882,12 -70,8% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,62 -0,61 -0,01 Deutschland 10 J. 0,26 0,30 -0,17 USA 2 Jahre 2,81 2,82 0,92 USA 10 Jahre 2,93 2,97 0,52 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,06 0,08 0,02 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,04 52,95 +0,2% 0,09 -8,2% Brent/ICE 62,19 61,69 +0,8% 0,50 -1,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.238,50 1.230,82 +0,6% +7,68 -4,9% Silber (Spot) 14,56 14,38 +1,2% +0,18 -14,0% Platin (Spot) 799,80 809,00 -1,1% -9,20 -14,0% Kupfer-Future 2,77 2,80 -1,2% -0,03 -17,5% ===

