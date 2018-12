Die Ölpreise sind am Dienstag nach deutlichen Gewinnen vom Vortag nur noch leicht gestiegen. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 62,01 US-Dollar und damit 32 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um fünf Cent auf 53,00 Dollar. Zwischenzeitlich hatten die Ölpreise noch jeweils über einen Dollar höher gelegen.

Aussagen des saudischen Energieministers Khalid Al-Falih führten am Mittag zu einem Umschwung bei den Ölpreisen. Es sei noch zu früh zu sagen, ob das Ölkartell Opec sowie die kooperierenden Staaten ("Opec+") eine Förderkürzung bei einem Treffen in dieser Woche beschließen werden, dämpfte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg die Erwartungen am Ölmarkt. Im November hatte sich der Minister noch explizit dafür ausgesprochen, eine Kürzung um eine Million Barrel pro Tag zu erwägen. Die Energieminister der Opec-Länder treffen sich am Donnerstag in Wien, um über ihren Kurs zu beraten.

Seit dem Wochenauftakt haben die Ölpreise um fast fünf Prozent zugelegt. Das Ziel der Opec ist, den Ölpreis wieder zu stabilisieren. Am Rande des G20-Gipels in Buenos Aires haben sich Russland und Saudi-Arabien bereits auf ein entsprechendes Vorgehen verständigt. Viele Analysten halten eine Förderkürzung für ausgemacht. "Die Frage ist nur, um wie viel", sagte der Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch der Deutschen Presse-Agentur./elm/jkr/stw

