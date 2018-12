CHICAGO, Dec. 04, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- PureCircle (LSE: PURE), der weltweit führende Hersteller und Innovator von wohlschmeckenden Stevia-Süßstoffen, gibt bekannt, dass er nach umfangreicher Forschung und Entwicklung einen hohen Gehalt an Proteinen, Ballaststoffen und Antioxidantien in der Stevia-Pflanze identifiziert hat und plant, in der zweiten Jahreshälfte 2019 mit der kommerziellen Produktion und dem Verkauf dieser neuen Stevia-Inhaltsstoffe zu beginnen. PureCircle verfügt über fast 400 Patente und Patentanmeldungen, die seine proprietäre Stevia-Technologie abdecken.



Als weltgrößter Anbieter von hochwertigen Stevia-Süßstoffen und -Aromen für die weltweite Getränke- und Lebensmittelindustrie setzt PureCircle bei der Herstellung dieser Inhaltsstoffe erhebliche Mengen an Stevia ein. Diese neue Entwicklung - die Herstellung und der Verkauf von Proteinen, Ballaststoffen und Antioxidantien aus Stevia - wird es PureCircle ermöglichen, Stevia-Blätter sehr viel besser zu verwerten. Auf diese Weise wird das Unternehmen in der Lage sein, jedes einzelne Blatt optimal zu nutzen.

So wird die Stevia-Nutzung von PureCircle noch effizienter, denn die Kosten für Stevia-Rohstoffe können auf die jetzt erweiterte Palette von Inhaltsstoffe verteilt werden, die das Unternehmen anbietet bzw. anbieten wird: Süßstoffe, Aromen, Ballaststoffe, Antioxidantien und Proteine (siehe beigefügte Grafik). Damit ist sichergestellt, dass PureCircle seinen Kunden weiterhin Inhaltsstoffe zu für sie kostengünstigen Preisen zur Verfügung stellen kann. Alle diese Inhaltsstoffe sind bei globalen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen sehr gefragt und PureCircle ist nun in der glücklichen Lage, ein ganzes Portfolio dieser Stevia-Produkte anbieten zu können.

PureCircle CEO Maga Malsagov kommentierte die Kommerzialisierung von Proteinen, Ballaststoffen und Antioxidantien aus Stevia wie folgt:

"Bei PureCircle schlafen wir nachts mit Gedanken an Stevia ein und wachen morgens damit wieder auf. Alle unsere Produkte stammen aus Blättern der Stevia-Pflanze und wir sind bestrebt, jedes Blatt optimal zu nutzen, indem wir alles erschließen, was dieses Wunderwerk der Natur zu bieten hat." Er fügte an: "Proteine, Ballaststoffe und Antioxidantien werden von Getränke- und Lebensmittelunternehmen stark nachgefragt. Durch diese Erweiterung unseres Portfolios können wir unseren Kunden auch diese Inhaltsstoffe aus der Stevia-Pflanze anbieten. Dadurch wird die Nutzung jedes Blatts noch effizienter, sodass wir den Kunden die am besten schmeckenden Süßstoffe und Aromen aus Stevia-Blättern kostengünstig anbieten können."

Die Technologien zur Herstellung der von PureCircle verkauften Produkte sind durch Patente geschützt oder für Patente und anderes geistiges Eigentum angemeldet. Die breite und starke globale Patentpalette von PureCircle ist das Ergebnis der fortschrittlichen Innovations-, Forschungs- und Entwicklungsarbeit des Unternehmens in Bezug auf Stevia und seine Investitionen in diese Arbeit. Als Folge dessen wurden PureCircle mehr als 130 auf Stevia bezogene Patente erteilt. Diese Patente - sowie mehr als 250 angemeldete Patente und anderes wertvolles geistiges Eigentum - beziehen sich auf eine breite Palette von Stevia-bezogenen Produkten und Prozessen.

Der Patentschutz und anderes geistiges Eigentum von PureCircle spiegeln die Kompetenz und Innovationskraft des Unternehmens hinsichtlich Stevia wider. Diese Kompetenz und Innovationskraft ermöglichen es PureCircle, seinen Kunden bei der Entwicklung von kalorienfreien und kalorienarmen Getränken und Lebensmitteln und von anderen Produkten, die Stevia enthalten, eine beispiellose Unterstützung zu bieten.

PureCircle ist führend in einem Wachstumsmarkt. Weltweit nimmt der Stevia-Verbrauch zu. Neue Stevia-Produkte, die weltweit eingeführt wurden, verzeichneten laut Mintel im ersten Halbjahr 2018 einen Anstieg von 27 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017. Die jüngsten Fortschritte bei PureCircle ermöglichen es uns, die Produktion von hochwertigen Stevia-Süßstoffen - wie Reb M und Reb D -- deutlich zu steigern, die den zuckerähnlichsten Geschmack haben und bei Getränke- und Lebensmittelunternehmen äußerst begehrt sind. Dies bedeutet, dass wir Stevia-Süßstoffe in den Mengen liefern können, die Kunden benötigen, wenn sie den Einsatz von Stevia-Inhaltsstoffen erweitern.

Im Hintergrund entwickelt sich die Stevia-Story weiter. Vor nicht allzu langer Zeit wurde es als pflanzlicher, kalorienfreier Süßstoff mit einem einzigen Inhaltsstoff angesehen, der in einigen Getränke- und Lebensmittelanwendungen gut funktionierte. Jetzt bieten wir eine Reihe von Süßstoffen aus dem Stevia-Batt an, darunter Reb M mit zuckerähnlichem Geschmack und null Kalorien. Lebensmittel- und Getränkeunternehmen haben einen steigenden Bedarf an derartigen Inhaltsstoffen, weil Verbraucher, Gesundheitsexperten und öffentliche Stellen hinsichtlich Adipositas und Diabetes zunehmend besorgt und Verbraucher immer gesundheitsbewusster und wellnessorientierter geworden sind. Und jetzt erweitern wir unser Angebot, das nicht mehr nur Süßstoffe und Aromen, sondern auch Proteine, Ballaststoffe und Antioxidantien enthalten wird - alle aus der Stevia-Pflanze.

Über PureCircle

PureCircle ist das einzige Unternehmen, das fortschrittliche Forschung und Entwicklung mit einer vollständigen vertikalen Integration vom Erzeuger bis hin zu hochwertigen, wohlschmeckenden, innovativen Stevia-Süßstoffen kombiniert.

Das Unternehmen arbeitet mit Landwirten zusammen, die Stevia-Pflanzen anbauen, sowie mit Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, die ihre kalorienarmen und kalorienfreien Formulierungen mit einem pflanzlichen Süßstoff verbessern möchten.

PureCircle wird auch weiterhin führend in der Forschung, Entwicklung und Innovationsleistung sein, unter Nutzung aller notwendigen und angemessenen Produktionsmethoden ein wachsendes Angebot an verschiedenen Sorten von Stevia-Süßstoffen mit zuckerähnlichem Geschmack produzieren und ein Ressourcen- und Innovationspartner für Lebensmittel- und Getränkeunternehmen sein.

Die Stevia-Geschmacksmodifikatoren von PureCircle wirken in Synergie mit Süßstoffen, um den Geschmack, das Mundgefühl und das Kalorienprofil zu verbessern und die Wirtschaftlichkeit von Getränken und Lebensmittelprodukten zu steigern.

PureCircle wurde 2002 gegründet und investiert kontinuierlich in bahnbrechende Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen erhielt mehr als 100 Stevia-Patente und mehr als 250 Produkte sind zum Patent angemeldet.

PureCircle hat Niederlassungen auf der ganzen Welt. Sein Firmensitz befindet sich in Chicago, Illinois.

Um die wachsende Nachfrage nach Stevia-Süßstoffen zu befriedigen, baut PureCircle seine Lieferfähigkeit schnell aus. Das Unternehmen schloss im März 2017 den Ausbau seiner malaysischen Stevia-Extrakt-Einrichtung ab und erhöhte seine Kapazität, um die neueren und wohlschmeckenden Stevia-Süßstoffe schnell liefern und seinen Kunden einen immer höheren Wert bieten zu können.

Die Aktien von PureCircle sind auf dem Hauptmarkt der Londoner Börse notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.purecircle.com (http://www.purecircle.com/)

Über Stevia

Angesichts der wachsenden weltweiten Besorgnis über Fettleibigkeit und Diabetes arbeiten Getränke- und Lebensmittelunternehmen verantwortungsbewusst daran, Zucker und Kalorien in ihren Produkten zu reduzieren, und reagieren damit sowohl auf die Verbraucher als auch auf die Verfechter von gesunder Ernährung und Wellness. Süßstoffe aus der Stevia-Pflanze bieten zuckerähnlichen Geschmack und werden für diese Unternehmen immer wichtiger.

Wie Zucker werden auch Stevia-Süßstoffe aus Pflanzen gewonnen. Aber im Gegensatz zu Zucker ermöglichen sie kalorienarme und kalorienfreie Formulierungen von Getränken und Lebensmitteln.

Der Extrakt aus dem Stevia-Blatt ist ein natürlicher, kalorienfreier Süßstoff mit hoher Intensität, der von globalen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen als wohlschmeckende, kalorienfreie Alternative zu Zucker und künstlichen Süßstoffen eingesetzt wird.

Stevia ist eine natürlich süße Pflanze aus Südamerika, die auf der ganzen Welt angebaut wird, vor allem in Kenia, China und den USA.

Die süß schmeckenden Teile des Stevia-Blattes sind bis zu 350 mal süßer als Zucker: Die hochintensive Süße von Stevia bedeutet, dass für den Anbau von Stevia deutlich weniger Wasser und Boden verbraucht wird als für den Anbau zuckerliefernder Pflanzen.

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Moleküle des Stevia-Blattes nach dem gewerblichen Extraktions- und Reinigungsprozess im getrockneten Stevia-Blatt und im endgültigen Extraktprodukt aus dem Stevia-Blatt unverändert vorhanden sind. Alle großen Aufsichtsbehörden in 65 Ländern weltweit haben die Verwendung von hochreinen Extrakten aus dem Stevia-Blatt in Lebensmitteln und Getränken zugelassen.

Weitere Informationen zur Forschung über Stevia finden Sie unter https://www.purecirclesteviainstitute.com/ (https://www.purecirclesteviainstitute.com/)

