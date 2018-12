Innovative Veranstaltung stellt der Öffentlichkeit modernste Forschung vor

Den Klang klassischer Stradivari-Geigen neu erschaffen, gefälschte Banknoten erkennen oder flexible Solarzellen in Kleidung einweben die Ausstellung Future Tech Expo 2018 präsentiert überraschende Durchbrüche in Metallurgie, Chemietechnik, Werkstoffwissenschaft und bei neuartigen Materialien Innovationen, die unser Leben in naher Zukunft verändern könnten. Die Veranstaltung findet vom 13. bis 15. Dezember 2018 im Taipei World Trade Center, Halle 3, in Taipeh, Taiwan statt. Hauptorganisator ist das taiwanesische Ministerium für Wissenschaft und Technologie.

Die Future Tech Expo 2018 möchte Spitzenforschung in der Chemie und bei neuen Materialien zugänglich und begreifbar für uns alle machen und uns zeigen, wie diese Konzepte uns eine bessere Zukunft bieten können. Die Future Tech Expo 2018 wird zudem die innovative und praktische Forschungsstärke Taiwans demonstrieren und die Anstrengungen von Wissenschaftlern und Forschern würdigen. Taiwans revolutionäre Durchbrüche in der Chemietechnik und bei neuen Materialien werden auf der Future Tech Expo 2018 ebenfalls vorgestellt.

Dem Global Competitiveness Report des Weltwirtschaftsforums für 2018 zufolge ist Taiwan in der Kategorie "Innovationsökosysteme" in Asien die Nummer eins und weltweit die Nummer vier gemessen an seiner Innovationsfähigkeit (nach Deutschland, den USA und der Schweiz).

Forschungshighlights: Alte Musikinstrumente, tragbare Energie und magnetische Getriebe

Indem sie die Materialanalyse von Holz mit der Spektralanalyse von Musikinstrumenten kombinierten, enthüllen Wissenschaftler der National Taiwan University die lange Zeit verborgenen Geheimnisse alter Instrumentenbauer. Diese Arbeit könnte es modernen Instrumentenbauern schließlich ermöglichen, den Klang dieser klassischen Instrumente zu reproduzieren.

Ein Team der National Taiwan University entwickelt Techniken zur Herstellung flexibler elektronischer Geräte aus umweltfreundlichen erneuerbaren Materialien. Es wurden bereits Patente angemeldet und praktische Anwendungen getestet darunter die Herstellung von flexiblen Geweben und Kleidungsstücken, die elektrische Energie aus Licht erzeugen können.

Forscher haben an der National Cheng Kung University ein revolutionäres magnetisches Getriebe entwickelt. Durch den Verzicht auf herkömmliche mechanische Gänge schützt die Technologie die Motoren vor Verschleiß und ermöglicht zudem eine äußerst präzise Steuerung des Übersetzungsverhältnisses sodass potenzielle Vorteile bei Kosten, Effizienz und Langlebigkeit absehbar sind. Fast 400 Forscherteams haben ihre Arbeiten für die Future Tech Expo 2018 eingereicht. Es wurden insgesamt 81 revolutionäre Forschungs- und Entwicklungsprojekte für die Ausstellung ausgewählt.

Weitere Informationen über die Future Tech Expo 2018 erhalten Sie unter: www.futuretech.org.tw

Über die Future Tech Expo 2018

Die Future Tech Expo 2018 zeigt Taiwans Innovationen in Bereichen wie künstliche Intelligenz, grüne Energie, Biotechnologie, Pharmazeutika und Nanomaterialien, die für die Lebensgrundlage der Menschen und die Entwicklung der Gesellschaft und einer industriellen Ökonomie von entscheidender Bedeutung sind. Die alljährliche Veranstaltung fand erstmals 2017 statt und wird vom Ministerium für Wissenschaft und Technologie (MOST) organisiert.

Um die Fähigkeit Taiwans in Bezug auf das Beherrschen praktischer Schlüsseltechnologien für die Industrie aufzuzeigen, umfassen die Auswahlkriterien sowohl die industrielle Anwendbarkeit als auch die wissenschaftliche Innovation. Innovationen werden sorgfältig aus Forschungseinrichtungen, Wissenschaftsparks und vielen anderen Quellen ausgewählt. Durch die Nutzung dieser Ausstellung, um die praktische Kreativität der taiwanesischen Industrie, Wissenschaft und Forschung zu teilen und zu veröffentlichen, verbessert Taiwan seine bereits starke Position als globale Quelle innovativer Wissenschaft und Technologie.

Über das Ministerium für Wissenschaft und Technologie (MOST)

Wissenschaftliche und technologische Innovationen sind wichtige Impulsgeber für Wirtschaftswachstum und nationalen Fortschritt. Das Ministry of Science and Technology (MOST) ist führend bei der Erforschung und Entwicklung der neuesten Technologien in Taiwan. Es ist ein Nachfolger des 1967 gegründeten National Science Council (NSC). MOST fördert die Entwicklung von Wissenschaft und Technologie, unterstützt und fördert zukunftsorientierte akademische Forschung und beaufsichtigt Taiwans Wissenschaftsparks kritische Impulsgeber für Innovation und Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie, die Taiwan zu einem wichtigen Anbieter von praktischen Technologien gemacht haben, die weltweit von Milliarden von Menschen genutzt werden. Das Ministerium ist bestrebt, Wissenschaft und Technologie mit den Geisteswissenschaften in Einklang zu bringen, um die Originalität und internationale Wettbewerbsfähigkeit Taiwans zu fördern. MOST bietet strategische Leitlinien auf höchster Ebene für die nationale Politik, indem es den Nationalen Wissenschafts- und Technologieentwicklungsplan erstellt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181204005008/de/

Contacts:

Mei Chang

Account Manager

EMAIL mei@globalpr.com.tw

TEL +886 2 2882 5577 #55