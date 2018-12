Diligent gab heute bekannt, dass sein Blueprint OneWorld-Produkt mit CSC, einem weltweit führenden Anbieter von Registered Agent Services, über eine neue Technologieintegration zusammenarbeiten wird, die eine erstklassige globale Entity-Management-Lösung für Unternehmen bietet, die nach einer effizienteren Art und Weise suchen, Entitäten zu verwalten.

In der heutigen komplexen Regulierungslandschaft benötigen Rechts- und Compliance-Experten eine Kombination aus globalen Entity-Management-Technologien und -Services, um die Effizienz zu steigern, die Compliance zu verbessern und Risiken effektiv zu minimieren. Durch die Zusammenführung der Blueprint OneWorld-Software und der CSC Registered Agent Services reagiert die neu gegründete Allianz auf diesen Bedarf mit einem einheitlichen Angebot.

"Wir sind bestrebt, Lösungen anzubieten, die Effizienz und Compliance erhöhen und Risiken minimieren", sagte Liam Healy, SVP Managing Director für Blueprint OneWorld. "CSC ist der Gold-Standard für Registered Agent Services und diese Partnerschaft ist eine großartige Gelegenheit, unseren Kunden eine integrierte Lösung mit unvergleichlicher Breite und hohem Mehrwert anzubieten."

Blueprint OneWorld und CSC werden gemeinsam eine integrierte Lösung für den Datenaustausch zwischen ihrem globalen Entity Management und Registered Agent Service-Angeboten entwickeln, die drei wesentliche Vorteile für Kunden mit sich bringt:

1. Schnellere Bereitstellung von validierten Daten und Dokumenten

2. Verbesserte Datengenauigkeit bei laufenden Synchronisationen

3. Erhöhte betriebliche Effizienz durch eine einzige Lösung für erstklassige Services und Technologien

"Die Partnerschaft zwischen Diligent Blueprint OneWorld und CSC Registered Agent Services hat das Potenzial, die Spielregeln zu ändern, um Unternehmen zu helfen, effizienter zu werden, die Compliance zu erhöhen und Risiken zu reduzieren", sagte Teresa Kennedy, Legal Entity Manager, World Fuel Services. "Ich glaube, dass dies Unternehmen dabei helfen wird, die Daten und Unterlagen der Unternehmensverwaltung auf dem neuesten Stand zu halten, neue Registrierungen durchzuführen, Verlängerungen zu verwalten und Auszahlungen in US-Rechtsprechungen durchzuführen."

Mit einem gemeinsamen Fokus auf Sicherheit wird diese Partnerschaft den Kunden eine einzige "Single Source of Truth" bieten, die die Governance deutlich verbessert, da Entscheidungen auf der Grundlage genauerer Daten getroffen werden. Darüber hinaus wird die kombinierte globale Reichweite zukünftigen und bestehenden Kunden eine maßgeschneiderte Entity-Management-Lösung bieten, die ihrer Größe, ihrem Budget und ihrer geografischen Lage entspricht.

"CSC ist seit mehr als 115 Jahren der bevorzugte Anbieter für führende Fortune 500-Unternehmen für sichere, zuverlässige und vertrauenswürdige Entity-Services", sagt Jennifer Kenton, SVP of Global Sales für CSC. "Wir freuen uns über diese Partnerschaft mit Diligent, weil wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten können, kritische Entity-Management-Daten nahtlos in Blueprint OneWorld zu integrieren und ihnen gleichzeitig den preisgekrönten Kundenservice zu bieten, für den wir bekannt sind."

Über Diligent

Diligent ist der führende Anbieter sicherer Lösungen im Bereich der Corporate Governance und der Zusammenarbeit für Mitglieder von Führungsgremien und Führungskräfte. Über 12.000 Kunden in mehr als 90 Ländern und auf allen sieben Kontinenten verlassen sich auf Diligent, um die sichere Übermittlung von Materialien bis hin zu sicherer Kommunikation, integrierter Compliance, Bewertung von Führungsgremien und Entity-Management sicherzustellen. Governance Cloud ist die einzige Lösung, die den sich entwickelnden Governance-Anforderungen führender Organisationen gerecht wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.diligent.com.

Über CSC

CSC bietet wissensbasierte Lösungen für jede Phase des Geschäftslebenszyklus und unterstützt Unternehmen bei der Gründung von Einheiten, der Einhaltung der Vorschriften, der Durchführung von Transaktionen und unterstützt Immobilien-, M&A- und andere Unternehmenstransaktionen in Hunderten von US- und internationalen Rechtsordnungen. Das Unternehmen arbeitet mit einigen der weltweit größten Banken und gewerblichen Kreditgebern zusammen, um das Risiko in ihren Pfandrechtsportfolios zu reduzieren, ihre Transaktionsgeschwindigkeiten zu verbessern und ein sicheres Umfeld für ihre Finanzbedürfnisse zu schaffen. Wir bieten auch Lösungen für die sichere Vorbereitung und Aufzeichnung von Immobiliendokumenten. Wir sind der zuverlässige Partner für 90 der Fortune 500-Unternehmen, fast 10.000 Anwaltskanzleien und mehr als 3.000 Finanzunternehmen. Mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, sind wir seit 1899 ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu tätigen, wo unsere Kunden sind und das erreichen wir, indem wir Experten aus jeder Branche beschäftigen, für die wir unsere Services anbieten.

