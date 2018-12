=== 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:00 BE/Nato, Abschluss Außenministertreffen (seit 4.12.), Brüssel *** 09:30 GB/Bayer AG, Kapitalmarkttag mit Details zu den Mittelfristzielen bis 2022, London *** 09:30 EU/EZB, Kolloquium zu Ehren von SSM-Chefin Nouy, Eröffnungsrede von EZB-Präsident Draghi, Panel-Teilnahme von EZB-Direktorin Lautenschläger (11:15), Frankfurt 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge zu direkter Bankenaufsicht durch die EZB, Luxemburg *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 49,2 zuvor: 49,2 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 55,3 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,3 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 54,7 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,1 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 53,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 52,4 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 53,1 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 52,6 zuvor: 52,2 *** 10:30 CH/Zurich Insurance Group AG, Investor Day, Zürich *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Jahres-PK, Berlin 11:00 DE/Verband der Internationalen Kraftfahrzeug- hersteller (VDIK), Jahres-PK, Frankfurt *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 CA/Hudson's Bay Co, Ergebnis 3Q, Toronto 13:55 GB/Schatzkanzler Hammond, Anhörung zum Brexit-Abkommen vor dem Finanzausschuss des Unterhauses, London *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 17:00 US/Delaware Supreme Court, Berufungsanhörung im Verfahren wegen der Aufkündigung der Akorn-Übernahme durch Fresenius *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:15 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse - GB/Fortsetzung der Brexit-Debatte im Parlament, London - GB/Schottisches Parlament stimmt über Brexit-Deal ab, Edinburgh - US/Aufgrund des nationalen Trauertages für George H.W. Bush bleiben die Börsen in den USA geschlossen ===

