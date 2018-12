FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PIK XFRA ZAE000005443 PICK'N PAY STORES RC-0125 0.025 EUR

HSHJ XFRA DE000HSH4XS8 HSH NORDBANK MZC 5 15/22 0.000 %

SMZ1 XFRA KYG8167W1380 SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025 0.002 EUR

3FO XFRA CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP. 0.211 EUR

5TJ XFRA CA2052491057 COMPUTER MODELLING GROUP 0.067 EUR

VTM XFRA CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORP 0.027 EUR

CJA XFRA CA01626P4033 ALIMENTATION COUCHE-T. B 0.067 EUR

BX7 XFRA BE0003810273 PROXIMUS S.A. 0.500 EUR

IYYA XFRA ZAE000081949 INVESTEC LTD RC-,0002 0.133 EUR