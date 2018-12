FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.12.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EB2 XFRA IL0010811243 ELBIT SYS LTD 0.386 EUR

TC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.060 EUR

13T1 XFRA US87238U2033 TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 0.246 EUR

76C XFRA US69007J1060 OUTFRONT MEDIA DL-,01 0.316 EUR

U1N XFRA US9047081040 UNIFIRST CORP. DL-,10 0.099 EUR

MJF XFRA US6284641098 MYERS IND. INC. 0.118 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.053 EUR

G6V XFRA US44925C1036 ICF INTL INC. DL -,01 0.123 EUR

6P8 XFRA GB00BJ62K685 PETS AT HOME GROUP LS 1 0.028 EUR

G6G XFRA US3843135084 GRAFTECH INTL. LTD DL-,01 0.614 EUR

2II XFRA US45073V1089 ITT INC. DL 1 0.118 EUR

3T3 XFRA US88870P1066 TIVO CORP. DL-,001 0.158 EUR

DF0 XFRA GB00BTC0LB89 DFS FURNITURE PLC 0.084 EUR

HEC XFRA US42804T1060 HERZFELD CARIBB. BAS. FD 0.268 EUR

ZMMA XFRA FR0013300381 MAISONS D.MONDE 17-23 CV 0.061 EUR

35BN XFRA CA61763R2081 MORIEN RES CORP. 0.002 EUR

DGW1 XFRA GB0009457366 DAILY MAIL GENL A LS-,125 0.182 EUR

COY XFRA US8760301072 TAPESTRY INC. DL-,01 0.296 EUR

1NK XFRA GB0008829292 TEMPLETON E.M.I.TR.LS-,25 0.056 EUR

PAN XFRA GB00B02QND93 PAYPOINT PLC LS -,0033 0.175 EUR

Y1G XFRA GB00B1VQ6H25 YOUGOV PLC LS -,002 0.034 EUR