FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.12.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BKJ XFRA US1096411004 BRINKER INTL DL-,10 0.334 EUR

BLQA XFRA US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 2.747 EUR

NCB XFRA US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.132 EUR

AK1 XFRA US0311001004 AMETEK INC. DL-,01 0.123 EUR

AFT XFRA US0028962076 ABERCROMBIE + FITCH A 0.176 EUR

2IS XFRA IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1 0.465 EUR

DL1C XFRA GB00B3DGH821 DE LA RUE PLC LS-,4486857 0.093 EUR

IVKA XFRA GB00B17BBQ50 INVESTEC PLC LS-,0002 0.124 EUR

3GK XFRA GB00B0HZP136 GREENE KING PLC LS-,125 0.099 EUR

NXG XFRA GB0032089863 NEXT PLC LS 0,10 0.618 EUR

BW3 XFRA GB0009697037 BABCOCK INTL GRP LS-,60 0.080 EUR

B9Y XFRA GB0002869419 BIG YELLOW GROUP LS 0,10 0.188 EUR

E2F XFRA FR0010242511 ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50 0.150 EUR

GTT XFRA US87901J1051 TEGNA INC. DL 1 0.061 EUR

14T XFRA CA8911021050 TOROMONT INDS LTD. 0.153 EUR

M1L XFRA CA5649051078 MAPLE LEAF FOODS 0.087 EUR

GXD XFRA CA5503721063 LUNDIN MINING CORP. 0.020 EUR

LKT XFRA CA54928Q1081 LUCARA DIAMOND CORP. 0.017 EUR

CY2 XFRA CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO. 0.303 EUR

1C9 XFRA CA1249003098 CCL IND. INC. CL.-B- 0.087 EUR

8A6 XFRA CA0467894006 ATCO LTD CL. I NON VTG 0.251 EUR

TXW XFRA BMG8770Z1068 TEXWINCA HLDGS LTD HD-,05 0.017 EUR

FUK XFRA BMG3685C1029 FUJIKON INDS HLDGS HD-,10 0.004 EUR

RJA XFRA AU000000TLM5 TALISMAN MINING LTD. 0.041 EUR

RYE XFRA GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC LS -,01 0.090 EUR

6CF XFRA AU000000CKF7 COLLINS FOODS LTD 0.058 EUR

1KG XFRA GB00BZ0D6727 KAINOS GROUP PLC LS-,005 0.031 EUR

7AB1 XFRA US76117W1099 RESOLUTE FOREST PROD.DL 1 1.316 EUR

XHSB XFRA GB00BYYTFB60 HOMESERVE LS-,0269230769 0.058 EUR

10D XFRA US63938C1080 NAVIENT CORP. DL-,01 0.140 EUR

FL8 XFRA US3438731057 FLUSHING FINL DL-,01 0.176 EUR

CBHD XFRA DK0060448595 COLOPLAST NAM. B DK 1 1.474 EUR

YC4 XFRA US1637311028 CHEMICAL FINL DL 1 0.298 EUR

I2X2 XFRA GB00BYT1DJ19 INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 0.112 EUR

KT31 XFRA BMG396372051 GOLDEN OCEAN GRP 0.132 EUR