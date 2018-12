FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

M9SJ XFRA LU0269999958 M.A.-DAXGL RUSSIA IN.UETF

M9SH XFRA LU0269999792 M.A.-DAXGL BRIC IN.UETF

XFRA AU000000SPI6 SPITFIRE MATERIALS LTD.

19R XFRA FR0013006558 SRP GROUPE EO -,04

DOC2 XFRA NL0000345627 EASE2PAY NV EO -,10

10I XFRA GB0004915632 KIER GROUP PLC LS-,01