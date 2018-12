FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.12.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 06.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.12.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

0U6 XFRA GB0002318888 CRANSWICK PLC LS-,10

5PP XFRA GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY

1XS3 XFRA US45790J5039 INPIXON DL -,01