Die US-Bank JPMorgan hat Fraport von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 70 Euro gesenkt. Der Aussichten für die europäischen Infrastruktur- und Baukonzerne seien auch im kommenden Jahr trüb, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dabei dürften Flughafenbetreiber wie Fraport am anfälligsten für konjunkturellen Gegenwind und steigende Zinsen sein. Ihr "Top Pick" im Sektor bleibt die Vinci-Aktie./edh/gl

Datum der Analyse: 05.12.2018

