Im Handelsstreit zwischen China und den USA gibt es wohl erste Zeichen für eine weitere Entspannung zwischen beiden Ländern. Chinesische Offizielle haben Vorbereitungen getroffen, den Import von Sojabohnen und Flüssigerdgas aus den USA wieder aufzunehmen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch mit Berufung auf zwei chinesische Behördenvertreter berichtete. Allerdings sei noch unklar, ob China die jüngst erhobenen Gegenzölle für diese Produkte aufhebe, kürze oder den Käufern erstatte und wann die Warenkäufe starteten. Das chinesische Wirtschaftsministerium wollte sich auf Anfrage von Bloomberg dazu nicht äußern.

Käufe von Sojabohnen oder Gas durch chinesische Kunden sind eingebrochen, nachdem China im Zollstreit mit den USA diese Produkte mit Extra-Einfuhrzöllen belegt hatte, als Gegenmaßnahme auf die Zölle von US-Präsident Donald Trump.

Am Wochenende hatten die beiden größten Volkswirtschaften der Welt beim G20-Gipfel in Buenos Aires eine weitere Eskalation in ihrem erbittert geführten Handelskrieg vorerst abgewendet. Die USA versprachen, ihre zusätzlichen Zölle auf chinesische Einfuhren vorerst nicht wie geplant zu erhöhen oder auszuweiten. Im Gegenzug sicherte China zu, seine Importe aus den USA zu erhöhen, um das Handelsungleichgewicht zu verringern.

Trump schrieb am Montag auf Twitter, sein Treffen mit Xi sei "außergewöhnlich" gewesen. "Die Beziehungen mit China haben einen großen Sprung nach vorn gemacht!" Der Burgfrieden ist nach Angaben des Weißen Hauses mit einer Frist verknüpft, in der China weitere Zugeständnisse machen muss./stk/bgf/fba

AXC0043 2018-12-05/07:38