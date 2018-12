Vor einiger Zeit habe ich mir das Kapitalrückzahlungsprogramm des Grafikkartenspezialisten NVIDIA (WKN:918422) angesehen. Zusammen mit einigen enttäuschenden Finanzprognosen und zu viel Inventar verkündete das Unternehmen einige Änderungen an seinem Kapitalrückzahlungsprogramm. Werfen wir einen Blick auf diese Änderungen. Ein kleiner Schritt für die Dividende Die erste Änderung war eine Erhöhung der Dividende um 7 % von 0,15 auf 0,16 US-Dollar pro Aktie. In meiner Kolumne hatte ich Folgendes geschrieben: Ich erwarte nicht, dass NVIDIA in naher Zukunft einen großen Teil seines freien Cashflows für die Dividende verwenden wird. Es erscheint jedoch vernünftig zu erwarten, dass der Grafikkarten-Riese bei der nächsten Ankündigung ...

