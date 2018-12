Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LafargeHolcim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Angesichts der eingetrübten Markterwartungen habe die europäische Baustoffindustrie das Zeug, 2019 positiv zu überraschen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sie rechnet für den Sektor im kommenden Jahr mit einem beschleunigten Umsatzwachstum, steigenden Zementpreisen sowie positiveren Währungsentwicklungen als 2018. Die Aktie von LafargeHolcim ist ihr "Top Pick" in der Branche./edh/gl Datum der Analyse: 05.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-12-05/08:07

ISIN: CH0012214059