Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Inditex vor den Umsatzzahlen des Modekonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er rechne mit einem bereinigten Umsatzwachstum im dritten Geschäftsquartal von vier Prozent, so dass auf Gesamtjahressicht seine Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie mit 1,129 Euro unverändert bleibe, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/gl Datum der Analyse: 04.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-12-05/08:09

ISIN: ES0148396007