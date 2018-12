Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unilever NV nach dem ersten Tag einer Investorenveranstaltung in Indien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Fokus liege auf Wachstum, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei nehme der Wettbewerb in einzelnen lokalen Märkten zu. Mit den Kosten liege der Konsumgüterhersteller im Plan./ajx/gl Datum der Analyse: 05.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

