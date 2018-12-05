sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 05.12.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 599 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

45,27 Euro		-0,94
-2,03 %
WKN: 676650 ISIN: DE0006766504 Ticker-Symbol: NDA 
Aktie:
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
MDAX
Prime Standard
DAX International 100
1-Jahres-Chart
AURUBIS AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
AURUBIS AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
45,591
45,619
09:45
45,57
45,58
09:45
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
AURUBIS AG
AURUBIS AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AURUBIS AG45,27-2,03 %
FRAPORT AG64,26-2,67 %
HOME24 SE14,906-1,32 %
SALZGITTER AG28,18-1,85 %