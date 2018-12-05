BARCLAYS SENKT GLAXOSMITHKLINE AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT)JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CRH AUF 31 (36) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT SAINT-GOBAIN AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 40 (53) EUR JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VINCI AUF 100 (103) EUR - 'OVERWEIGHT' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HOME24 AUF 23 (33) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AURUBIS AUF 53 (55) EUR - 'NEUTRAL'INDEPENDENT RESEARCH HEBT ZIEL FÜR NANOFOCUS AG AUF 1,5 (1,2) EUR - 'VERKAUFEN'PMORGAN SENKT FRAPORT AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 70 (95) EURJPMORGAN HEBT HEIDELBERGCEMENT AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 73 (74) EURMACQUARIE HEBT SALZGITTER AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 31 (35) ...Den vollständigen Artikel lesen ...