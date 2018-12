Der Konzern erklärte gerade, dass er gut gut positioniert sei, um die Vorgaben für den Zeitraum 2017 bis 2019 in vollem Umfang zu erreichen. Das heisst genau: Zurich peilt unter anderem nach Steuern einen Betriebsgewinn von mehr als 12 % des Kapitals an. 2017 waren es 12,1 % und in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 12,3 %. Die Kosten will der Konzern bis Ende 2019 um 1,5 Mrd. $ senken. Bis zum Ende dieses Jahres sollen 1,1 Mrd. $ erreicht werden. An die Aktionäre sollen 75 % des Gewinns oder mehr ausgeschüttet werden. Die zuletzt bezahlte Dividende von 18 Franken je Aktie gilt als Untergrenze.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info