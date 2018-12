Die Privatbank Berenberg hat Befesa nach einer bankeigenen Investorenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Vorstandschef Javier Molina sei weiter zuversichtlich, was die Aussichten für 2019 und 2020 beträfen, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte verwies dabei zugleich darauf, dass die Sicht auf die mittelfristige Zukunft des Entsorgungsdienstleisters sehr gut sei./ck/ajx Datum der Analyse: 04.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-12-05/09:05

ISIN: LU1704650164