Die Privatbank Berenberg hat Aumann nach einer bankeigenen Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die starke Bilanz des auf die Autoindustrie fokussierten Maschinenbauers stütze das Wachstum, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Nettobarmittel erlaubten Aumann, Aufträge an Land zu ziehen und seine Kapazitäten aus eigener Kraft zu erhöhen. Auch Zukäufe seien möglich, weshalb Aumann auf den US-Markt schiele./ck/ajx Datum der Analyse: 04.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-12-05/09:07

ISIN: DE000A2DAM03