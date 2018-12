Nachdem zu Wochenbeginn noch die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China die Kurse nach oben katapultiert hatte, setzte gestern schon wieder massiver Verkaufsdruck ein. Mit Kursveränderungen von zehn Prozent und mehr an einem Tag war die Aktie von Siltronic in Sachen Berg- und Talfahrt ganz vorne mit dabei. An den fundamental guten Aussichten hat sich dabei aber eigentlich nichts geändert.

