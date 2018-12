Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: MPH Health Care AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu MPH Health Care AG Unternehmen: MPH Health Care AG ISIN: DE000A0L1H32 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 8,35 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann Die MPH Health Care AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin. Der strategische Fokus liegt auf Unternehmen, die in den Bereichen 'chronische Erkrankungen' und 'Ästhetik' aktiv sind. Es wird erwartet, dass diese Segmente an der zukünftigen Entwicklung des deutschen Gesundheitsmarktes partizipieren und entsprechendes Wachstum generieren. Über die börsengelistete Tochtergesellschaft HAEMATO AG wird dabei der Speciality Pharma-Bereich mit sehr wachstumsstarken Therapiegebieten abgedeckt. Das Kliniksegment mit dem Geschäftsschwerpunkt Schönheitschirurgie ist in der Tochtergesellschaft M1 Kliniken AG gebündelt. Seit dem Geschäftsjahr 2015 ist auch das Immobilienunternehmen CR Capital Real Estate AG in den MPH-Konsolidierungskreis einbezogen. Die Grundlage für die Sum-of-Parts-Bewertung ist der zum Bilanzstichtag 30.06.2018 von der MPH AG kommunizierte Aktienbestand. Den Bewertungsansatz gemäß Fair Value der drei wichtigsten Investments haben wir dabei im Rahmen einer jeweiligen DCF-Bewertung ermittelt. Der faire Wert je Aktie beläuft sich gemäß Sum-of-Parts-Bewertungsansatz auf 8,35 EUR (bisher: 8,00 EUR). Die Kurszielanhebung ist dabei ein Resultat des höheren Wertansatzes der Beteiligung M1 Kliniken AG sowie der CR Capital Real Estate AG. Im Rahmen einer am 24.09.2018 veröffentlichten Researchstudie haben wir bei der M1 Kliniken AG, auf Basis der verbesserten mittelfristigen Aussichten, eine leichte Kurszielanhebung auf 19,00 EUR (bisher: 18,50 EUR) vorgenommen. Bei der CR Capital Real Estate AG haben wir am 08.10.2018 aufgrund einer Erweiterung des Erschließungsvertrages für das derzeit wichtigste Projekt in Schkeuditz bei Leipzig ebenfalls eine leichte Kurszielanhebung auf 35,40 EUR (bisher: 31,00 EUR) vorgenommen. Der MPH-Aktienkurs liegt derzeit bei 4,15 EUR und liegt damit deutlich unterhalb des ermittelten inneren Wertes je Aktie in Höhe von 8,35 EUR. Wir vergeben damit weiter-hin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17357.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 04.12.18 (15:50 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 05.12.18 (09:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2018 03:02 ET (08:02 GMT)