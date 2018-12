Wien (ots) - HomeShadows ist eine Weltneuheit mit patentierter Technologie, die Einbrecher wirksam abschreckt. Das innovative Produkt erzeugt Schatten in Wohnräumen, die Bewegungsmuster von Personen simulieren. Einbrecher werden auf die Anwesenheit von Personen schließen und sich andere Ziele suchen.



Die meisten Einbrecher wollen kein Risiko eingehen und suchen Häuser oder Wohnungen, in die sie ungestört einbrechen können. Bei dunkelbleibenden Fenstern können Einbrecher davon ausgehen, dass niemand zu Hause ist. Bewohnte Objekte werden in den meisten Fällen hingegen gemieden. Mit einem eigens dafür konstruierten optischen Linsensystem erzielt HomeShadows unter Einsatz von Hochleistungs-LED's sehr realistische Simulationseffekte. HomeShadows errechnet dabei in Echtzeit zufällige Bewegungsszenarien und simuliert diese im Raum. Das patentierte System stellt mit speziellen Algorithmen sicher, dass sich Ruhephasen und Bewegungen ausgleichen. Die dargestellten Schattenbewegungen an Vorhängen, Jalousien oder Wänden vermitteln dem Betrachter intuitiv Anwesenheit. Für Einbrecher entsteht dadurch ein hohes Abschreckungspotential.



Die Technologie ist lautlos, produziert keine Fehlalarme und ist sehr sparsam im Energieverbrauch. HomeShadows ist wartungsfrei und sehr einfach zu bedienen. Es ist keinerlei Installation oder Programmierung notwendig. Mit einem einzigen Schalter wählt man zwischen Dauerbetrieb und Automatik. Im Automatikbetrieb misst das Gerät die Lichtverhältnisse der Umgebung und aktiviert sich bei Dunkelheit selbständig. HomeShadows ist somit auch für den dauerhaften Betrieb während längerer Abwesenheiten, wie z.B. einer Urlaubsreise oder Verwandtenbesuche, geeignet. Auch wenn man zu Hause ist bietet HomeShadows zusätzliche Sicherheit. Man kann Anwesenheit in Räumen simulieren, in denen sich gerade niemand aufhält. Das Haus erscheint dadurch deutlich bewohnter und potentielle Einbrecher müssen davon ausgehen, dass sich mehrere Personen im Haus befinden. Dies bedeutet insbesondere für ältere oder alleinstehende Personen ein erhöhtes Sicherheitsgefühl. Ein Video zur Funktionsweise, weitere Informationen und eine Bestellmöglichkeit zum Einführungspreis von EUR 99 finden sich auf www.homeshadows.com



https://youtu.be/QRMVtE-qw34



