Der amerikanische LKW-Hersteller Paccar Inc. (ISIN: US6937181088, NYSE: PCAR) zahlt am 5. März 2019 eine Quartalsdividende von 32 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus (Record day ist der 12. Februar 2019). Dies ist eine Anhebung der Dividende um 14 Prozent. Zuvor wurden 28 US-Cents an die Aktionäre ausbezahlt. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,28 US-Dollar je Anteilsschein ausgeschüttet. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...