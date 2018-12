Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal die Commerzbank. Allerdings sollten sich Anleger auf der Short-Seite positionieren. An den Märkten herrscht wieder Panik. In den USA wurden die Banken abgestraft. Das geht auch an den deutschen Instituten nicht spurlos vorbei. Die Commerzbank ist heute dementsprechend unter Druck. Auch charttechnisch hat sich die Lage deutlich verschlechtert. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.