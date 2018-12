Zugegeben, "Waffenstillstand" klingt toll, fast schwingt ein wenig Friedensbotschaft mit oder zumindest die Sehnsucht danach. Doch, was haben USA und China im Handelskrieg vereinbart? Haben sie überhaupt etwas vereinbart? Das zumindest fragen sich immer mehr Fachleute und Anleger. Und sie finden keine Antwort - keine zufriedenstellende. Und so geraten die Kurse nach der Rallye zu Wochenbeginn wieder ins Straucheln. "Sehr erfolgreiche" Gespräche kann alles heißen - oder auch nichts. Der zuletzt wieder aufstrebende Dow Jones Industrial knickte um über 3 Prozent ein. Anleger trennten sich insbesondere von Technologieaktien, die als besonders anfällig für wirtschaftliche Schwankungen gelten. So endete der Nasdaq-100-Index fast 4 Prozent tiefer. Der Dax rauscht zum Handelsauftakt über 100 Punkte krachend nach unten und folgt den schwachen Vorgaben aus den USA und Fernost. Ein klassischer Fall von Börsenkater. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß