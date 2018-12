Spanish Mountain Gold Ltd. gab gestern die Ergebnisse der Probebohrungen seines strategischen Bohrprogramms 2018 für das Projekt Spanish Mountain Gold in British Columbia in Kanada bekannt.



Das stark selektive Programm beschränkte sich gezielt auf Bereiche in der reichhaltigen, oberflächennahen ersten Zone des Projekts mit Goldressourcen in Millionenhöhe. Das Ziel des Programms ist es, die Gesamtanzahl der Goldunzen zu erhöhen, die in einer künftigen Mine gefördert werden könnten, indem man bestimmte vermutete Ressourcen den Kategorien Gemessen und Angezeigt zuordnet.



Die Höhepunkte der ersten Bohrergebnisse beinhalten:



? Bohrloch 18SMRC-1221: 1,76 g/t Gold auf 27,43 m; darin 3,62 g/t Gold auf 12,19 m ? Bohrloch 18SMRC-1224: 0,82 g/t Gold auf 67,06 m; darin 1,22 g/t Gold auf 13,75 m ? Bohrloch 18SMRC-1225: 1,03 g/t Gold auf 16,76 m; darin 2,28 g/t Gold auf 4,57 m ? Bohrloch 18SMRC-1226: 0,63 g/t Gold auf 41,15 m; darin 1,32 g/t Gold auf 10,67 m



