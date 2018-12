Stockholm (ots/PRNewswire) -



SolunoBC, der größte Betreiber und unabhängige UCaaS-Anbieter in Skandinavien, hat einen Vertrag mit dem deutschen Betreiber und Dienstleister HFO Telecom unterzeichnet. Im Rahmen des Vertrags kann HFO Telecom Partnern und Resellern ein führendes, in erster Linie auf Mobilgeräte ausgerichtetes UCaaS-Angebot mit Unterstützung durch die Plattform und das Großhandelskonzept von Soluno zur Verfügung stellen.



Indem Soluno den deutschen Markt gemeinsam mit HFO betritt, tätigt das Unternehmen nach der Expansion in die Niederlande im Oktober 2018 einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen seiner europäischen Expansion.



Dank der Kooperation kann bereits im Januar 2019 ein vollständiger, marktführender Dienst für Reseller und Großhandelspartner eingeführt werden. Der Dienst kombiniert das UCaaS-Angebot von Soluno mit den erstklassigen Betriebs- und Abrechnungsleistungen von HFO zu einer sicheren, reibungslosen Erfahrung für Endnutzer und Partner.



"Wir sind dankbar für das Vertrauen, das HFO Telecom Soluno in Bezug auf die Aktivierung des neuen Cloud-Dienstes entgegen gebracht hat. HFO ist mit seinem breitgefächerten Betreiberangebot, seinen Leistungen und dem weitläufigen Partnernetzwerk in Deutschland eine tolle Ergänzung für Soluno. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit und auf ein gemeinsames Wachstum in Deutschland", so Mattias Ohde, CEO von SolunoBC.



"HFO und seine Partner freuen sich sehr über die Aufnahme dieses bewährten Mobile-first-UCaaS-Dienstes in das NGN-Netzwerk und darüber, eine führende Lösung in Deutschland anbieten zu können. Mit dem Angebot von UCaaS, Sip-Trunking, Internet-Konnektivität und Abrechnungsleistungen wenden wir uns sowohl an Großhandelspartner als auch an Reseller. Das lokale Partnernetzwerk erwartet einen starken lokalen Dienstleister mit einem führenden, in Deutschland produzierten Leistungsportfolio - und genau das bietet die Zusammenarbeit zwischen HFO und Soluno", so Achim Hager, CEO von HFO Telecom.



Das bewährte Großhandelsmodell von Soluno ermöglicht die Einführung integrierter Leistungen auf einem neuen Markt in nur drei Monaten. Jetzt erhalten deutsche Nutzer hierüber Zugang zu raffinierten pbx- und Zusammenarbeitsleistungen auf dem Gerät ihrer Wahl - Smartphones, Tablets, Computer und Deskphones.



Soluno Business Communications AB



SolunoBC ist der größte und expansionsfreudigste betreiberunabhängige UCaaS-Anbieter auf dem nordischen Markt mit mehr als 150.000 Nutzern in der Cloud. Soluno treibt die Zukunft der Unternehmenskommunikation voran, indem es durch Großhandelspartner in Europa ein Konzept anbietet, das in erster Linie auf Mobilgeräte ausgerichtet ist.



http://www.soluno.com



HFO Telecom Gmbh



In Sachen ALL-IP-Lösungen ist HFO Telecom der absolute Spezialist! Im Netzwerk der Zukunft, dem Next Generation Network - kurz: NGN - setzen wir seit mehr als zehn Jahren Qualitäts- und Marktstandards. Wir sind technologisch führend, was IP-basierte Telefonie und Kommunikation angeht.



http://www.hfo-telecom.de



