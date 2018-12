Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserwartungen dies- und jenseits des Atlantiks sind gedämpft und die Inflationserwartungen per saldo rückläufig, so die Analysten der Helaba.Die zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsdaten in der Eurozone hätten mehrheitlich enttäuscht, so auch die Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes. Hohe Aufmerksamkeit werde heute den Service-PMIs zuteil. Vorabschätzungen in Deutschland, Frankreich und der Eurozone hätten Rückgänge angezeigt und daher sollten die Erwartungen für die Werte in Spanien und Italien nicht zu hoch gesteckt werden. Der italienische Dienstleistungsindex sei bereits im Vormonat unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten gesunken. Die Veröffentlichung verdeutliche einmal mehr, dass der Haushaltsstreit zwischen der italienischen Regierung und den EU-Partnern die dortige Wirtschaft belastet habe. ...

