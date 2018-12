Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund der UniCredit über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem SI UCITS ETF - UC MSCI European Green Bond EUR UCITS ETF (ISIN LU1899270539/ WKN A2N8AW) könnten Anleger an der Wertentwicklung von in Europa begebenen Green Bonds partizipieren, die über ein Investment-Grade-Rating verfügen würden und in Euro notiert seien. Green Bonds würden emittiert, um nachhaltige Projekte mit positiven Umweltauswirkungen zu finanzieren. ...

