Wie gewonnen, so zerronnen. Der DAX hat seine satten Zugewinne vom Montag wieder abgegeben. Die Unsicherheit ist damit an den Märkten zurück. Andreas Lipkow, Marktstratege von comdirect, sieht verschiedene Gründe für den jüngsten Kursrutsch. Lipkow bewertet die Gesamtsituation für den DAX vor dem Hintergrund als brisant. Der Experte verweist auf eine wichtige Marke, die der DAX halten müsse. Großes Thema ist derzeit auch die Geldpolitik der US-Notenbank. Donald Trump hatte sich immer wieder negativ geäußert, Fed-Chef Jerome Powell zuletzt ein vorsichtigeres Vorgehen signalisiert. Außerdem geht es in der heutigen Sendung um den Besuch der Chefs der deutschen Autoindustrie bei der US-Regierung und das anstehende OPEC-Treffen.