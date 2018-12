DAX - Gapsaison statt Weihnachstrally!

Henry Philippson,

Der DAX eröffnet zum dritten Mal in dieser Woche mit einer größeren Kurslücke in den neuen Handelstag. Das ist an und für sich noch nichts besonderes, aber zum dritten Mal in Folge dürfte diese Eröffnungskurslücke nicht am selben Handelstag wieder geschlossen werden. Nach extrem schlechten US-Vorgaben eröffnet der Index unterhalb von 11.220 Punkten.

Kurz nach der Eröffnung um 9 Uhr fiel der Index zeitweise unter 11.180 Punkte, die anschließende Erholung ist bislang ziemlich schwach auf der Brust. Die Tatsache, dass Eröffnungsgaps nicht mehr am gleichen Tag geschlossen werden zeigt, dass der deutsche Leitindex aktuell mehr denn je am Tropf der Wall Street hängt.

Die gute, oder möglicherweise schlechte Nachricht für die Bullen ist - die Wall Street handelt heute nicht in Erinnerung an den am Freitag verstorbenen ehemaligen US Präsidenten Bush Senior. Dementsprechend kann aus dieser Richtung schon einmal kein neuer Abwärtsdruck kommen, allerdings dürfte sich eine - durchaus denkbare - technische Erholung im Tagesverlauf somit auch in Grenzen halten. Der dritte Tag in Folge, an dem das Eröffnungsgap nicht geschlossen werden wird.

Das Gap vom Montagmorgen wurde nun heute auch im Präsenzhandel wieder geschlossen und könnte die Basis für eine kurzfristige Stabilisierung Richtung 11.250/70 Punkte werden. Unterhalb von 11.180 Punkten übernehmen sofort wieder die Bären.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 12.11.2018 - 05.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2013 - 05.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

