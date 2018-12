Die DZ Bank hat den fairen Wert für Software AG von 50 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Angesichts schwieriger werdender konjunktureller Rahmenbedingungen habe er die Schätzungen zurückgenommen und liege nun in etwa auf dem Niveau des Konsens, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Rahmen des Kapitalmarkttages im Februar werde der Softwarehersteller die künftige Strategie erläutern, wobei die Auslandsaktivitäten noch verstärkt und technologisch passende Akquisitionen vorgenommen werden dürften./mf/ajx Datum der Analyse: 05.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

