Mitteilung der Kanzlei Schirp & Patner:

Die René Lezard Mode AG lädt am 17. Dezember 2018 um 14:00 Uhr im Flair Hotel "Zum Benediktiner" in Schwarzach am Main zur außerordentlichen Hauptversammlung ein.

Auf der Tagesordnung stehen u.a. die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019, die Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 800.000,00 Euro gegen Bareinlage samt der entsprechenden Satzungsänderung, die Beschlussfassung über die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder, die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder sowie der Bericht des Vorstandes über den Ausschluss von Bezugsrechten.

Die zu beschließende Kapitalerhöhung soll durch die Ausgabe von Neuen Aktien erfolgen. Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht gewährt. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...