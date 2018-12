GBC AG: GBC Research startet Coverage der Coreo AG: Kursziel 3,10 EUR; Rating KAUFEN DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Studie GBC AG: GBC Research startet Coverage der Coreo AG: Kursziel 3,10 EUR; Rating KAUFEN 05.12.2018 / 11:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CORPORATE NEWS GBC Research startet Coverage der Coreo AG: Kursziel 3,10 EUR; Rating KAUFEN - Attraktiver 'value-add' Immobilienspezialist - Schneller Portfolioausbau läuft bereits - Wertschaffende Wachstumsstrategie soll durch Kapitalerhöhung unterstützt werden Augsburg, 05. Dezember 2018 - GBC Research hat mit der Coverage der Coreo AG begonnen. Auf Basis unseres DCF-Bewertungsmodells (post money) haben unsere Analysten ein Kursziel in Höhe von 3,10 EUR ermittelt. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses sowie des Bezugspreises im Rahmen der aktuell laufenden Kapitalerhöhung in Höhe von 1,60 EUR je Aktie, lautet die Analysten-Einschätzung KAUFEN. Die Coreo AG führt derzeit eine Bezugsrechtskapitalerhöhung durch. Dabei wird ein Bruttoemissionserlös in Höhe von bis zu 16,00 Mio. EUR angestrebt. Es ist geplant, den Liquiditätserlös zum Erwerb von Gewerbe- und Wohnimmobilien für den Geschäftsbereich 'Value Add' zu verwenden. Für das laufende und kommende Geschäftsjahr rechnen unsere Analysten daher mit einem spürbaren Ertrags- und Ergebnisanstieg. Neben der Steigerung von Mieterträgen sollte die Gesellschaft zukünftig im nennenswerten Umfang Veräußerungserlöse erzielen sowie stille Reserven aufdecken. Coreo investiert entsprechend ihrer wertschaffenden Wachstumsstrategie in Wohn- und Gewerbeobjekte/-portfolien vornehmlich im 'Value add' Segment. Gemäß Unternehmensstrategie werden dabei insbesondere B- und C-Lagen in Deutschland adressiert, die noch nicht von den starken Preisanstiegen betroffen sind und daher weiterhin attraktive Mietrenditen ermöglichen. Ziel ist es, ein renditestarkes Portfolio aufzubauen. Die Objekte sollen entwickelt und optimiert werden, um die langfristigen Mieteinnahmen zu erhöhen und in der Folge Wertsteigerungspotentiale zu heben. Darüber hinaus sollen durch den Verkauf nicht strategischer Portfolioteile kurzfristige Veräußerungsgewinne erzielt werden. Seit Aufnahme ihrer neuen Unternehmensstrategie im Jahr 2017 hat die Gesellschaft bereits fünf Transaktionen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von knapp 40 Mio. EUR abgeschlossen. Die Objekte weisen vergleichsweise hohe Mietrenditen von bis über 10 % auf. Im laufenden Geschäftsjahr 2018 erfolgten mit der Akquisition des Wohnimmobilienportfolios in Göttingen und des Hydra-Portfolios die volumenmäßig bisher größten Investitionen. Die erworbenen Portfolios sollen einerseits für die langfristige Erzielung von Mieterträgen gehalten werden. Darüber hinaus werden einzelne Liegenschaften revitalisiert bzw. umgebaut, um damit von erwarteten Wertsteigerungen zu profitieren. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17333.pdf Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,10 Euro Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 29.11.2018 (17:13 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 30.11.2018 (08:30 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2019 Hinweise gemäß Finanzanalyseverordnung zu möglichen Interessenskonflikten. Bei obigen Analysen sind die folgenden möglichen Interessenskonflikte vorhanden: 4,5a,6a,11 Ein Katalog möglicher Interessenskonflikte mit Erläuterungen finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Pressekontakt GBC AG Tel.: +49 (0)821 241133-0 Email: office@gbc-ag.de Disclaimer Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Über GBC AG Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser in Deutschland. Der Fokus liegt auf Small & MidCap Unternehmen. Die GBC AG bietet in Ihrem Leistungsspektrum Unternehmensanalysen & Research, Kapitalmarkt- & Finanzierungsberatungen sowie Kapitalmarktkonferenzen. Die 100% Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt die Leistungen in der Gruppe um das Corporate Finance. 05.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 754703 05.12.2018 ISIN + AXC0109 2018-12-05/11:33