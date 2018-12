Leichter Anstieg beim britischen EMI für den Dienstleistungssektor zu erwarten Bank of Canada dürfte weiter in Wartehaltung verbleiben US-Märkte bleiben am Mittwoch geschlossen

Am Mittwoch finden wir im Kalender einige interessante Veröffentlichungen. Die EMIs für den Dienstleistungssektor für November aus der Eurozone und Großbritannien werden am Morgen veröffentlicht, gefolgt von den europäischen Einzelhandelsumsätzen für Oktober. Um 16:00 Uhr wird der Zinsentscheid der Bank of Canada die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Man kann erwarten, dass der Handel am Nachmittag etwas schwächer wird, da sich die US-Händler und -Märkte einen Tag frei nehmen, um den ehemaligen US-Präsidenten George H. W. Bush zu ehren. 10:00 Uhr | Eurozone, EMI zum Dienstleistungssektor (November): Die EMIs aus Europa enttäuschen in diesem Jahr immer wieder, und es scheint keine Gründe für eine Änderung dieses Trends zu geben. Der heutige EMI-Wert wird eine Überarbeitung sein, so dass man nach der Veröffentlichung keine großen Preisschwankungen ...

