Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die britischen Inflationsdaten werden voraussichtlich am Morgen veröffentlicht, sodass das GBP eine erhöhte Volatilität aufweisen könnte, so die Experten von XTB.Ölhändler würden den DoE-Bericht aufmerksam verfolgen, da die gestrigen API-Daten einen spürbaren Rückgang der Lagerbestände gezeigt hätten. Der wichtigste Punkt im heutigen Kalender sei jedoch der Zinsentscheid des FOMC sowie die anschließende Pressekonferenz von Jerome Powell. Sowohl der USD als auch andere Vermögenswerte dürften in den Abendstunden anormale Kursschwankungen erleiden, es sei also Vorsicht geboten. ...

